Бандитский Петербург: Таксисту пришлось отстреливаться от напавших с ножом клиентов

В Ленинградской области водитель такси обратился с заявлением в полицию. Ночью в воскресение, 8 сентября, двое неизвестных напали на него с ножом. Об этом стало известно 5-tv.ru.

24-летний таксист приехал по заказу во Всеволожск. В его автомобиль сели два молодых человека, которые во время поездки вели себя очень шумно. В какой-то момент один из них достал нож, однако никаких требований не выдвинул. Испугавшись, водитель такси выбежал из машины — пассажиры бросились за ним, после чего водитель три раза выстрелил в агрессивных клиентов из травматического пистолета Grand Power T10.

Три пули попали в одного из преследователей. 27-летний молодой человек получил ранения в живот, в грудь и плечо. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Второй пассажир скрылся с места происшествия во время стрельбы.

В настоящий момент правоохранительные органы занимаются его розыском.

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