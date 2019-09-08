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Координатор движения «Голос» задержан в Москве за хулиганство

, 12:27 52

Владимир Егоров пытался проникнуть в Управу района Дорогомилово, сообщает МВД РФ.

Фото : www.globallookpress.com

Координатор движения «Голос» Владимир Егоров задержан в Москве за хулиганские действия. Мужчина пытался проникнуть в Управу района Дорогомилово в Москве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, Егоров на просьбу охранника ЧОП остановиться и предъявить документы, ответил отказом. Далее попытался спровоцировать скандал и проникнуть на охраняемый объект, несмотря на протесты сотрудника. Поняв, что реализовать задуманное не получится, координатор движения «Голос» ударил охранника в грудь, и выражаясь нецензурно продолжил путь в здание Управы.

Сотрудник учреждения нажал тревожную кнопку, на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана и передали полицейским. Охраннику понадобилась медицинская помощь.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нетрезвый авиадебошир напал на экипаж самолета и оскорбил полицейского.

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