Новым главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии в воскресение, 8 сентября, депутатами народного собрания избран новый руководитель республики — Махмуд-Али Калиматов. С июня 2019 года он временно исполнял обязанности руководителя республики в связи с отставкой бывшего ингушского лидера Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщает RT.

Всего в выборах на должность главы Ингушетии принимали участие три кандидата: Махмуд-Али Калиматов — экс-прокурор республики; Назрани Урусхан Евлоев — депутат горсовета; Магомед Зурабов — старший специалист крупнейшей телекоммуникационной компании.

В результате тайного голосования, депутаты парламента отдали за Калиматова 27 голосов. За Зурабова проголосовали три человека, а за Евлоева — 0 голосов.

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