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Более 70 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Санкт-Петербурга

, 12:17 Видео 92

По данным горизбиркома явка на 11 утра в Северной столице составила около 1,6%.

Фото : ТАСС/Алеев Егор

В Единый день голосования, 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. По данным горизбиркома на 11 утра, уже проголосовали более 70 тысяч человек. Явка на выборах главы Северной столицы составила около 1,6%. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко рассказал о ходе выборов, пишет «Экономика сегодня».

«Все идет в штатном режиме. Сегодня — мероприятия в память о жертвах блокады. В связи с этим на город легла колоссальная нагрузка. Никаких увеселительных мероприятий не проходит», — рассказал глава горизбиркома.

Виктор Миненко рассказал, что сейчас в Северной столице функционируют 1944 избирательных участка. Помимо этого, 62 участка открыты в Ленинградской области и 15 участков в Псковской области.

По словам председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, слухи о специально подвозимых избирателях и нападениях на работников участков являются «фейками».

На должность губернатора Санкт-Петербурга претендуют: действующий глава города на Неве Александр Беглов, Михаил Амосов — представитель партии «Гражданская платформа» и Надежда Тихонова — кандидат «Справедливой России».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов проголосовал на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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