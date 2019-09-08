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  4. ЦИК опубликовал явку на 17:00 в Единый день голосования

ЦИК опубликовал явку на 17:00 в Единый день голосования

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Во всех 85 субъектах РФ проходят выборы разного уровня.

Фото : ТАСС/ Щербак Александр

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку по состоянию на 17:00 в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, по ряду субъектов РФ, в которых граждане выбирают главу региона.

Итак:

Челябинская область — 38,46%

Оренбургская область — 34,61%

Мурманская область — 24,34%

Липецкая область — 31, 66%

Курская область — 27,67%

Курганская область — 37,36%

Вологодская область — 26,11%

Волгоградская область — 27, 85%

Астраханская область — 26,32%

Ставропольский край — 41,57%

Республика Калмыкия — 39,08%

Республика Башкортостан — 57,10%

Республика Алтай — 44, 25%.

Единый день голосования проходит во всех 85 регионах РФ. Состоятся выборы разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о ходе Единого дня голосования.

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