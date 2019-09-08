ЦИК опубликовал явку на 17:00 в Единый день голосования

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку по состоянию на 17:00 в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, по ряду субъектов РФ, в которых граждане выбирают главу региона.
Итак:
Челябинская область — 38,46%
Оренбургская область — 34,61%
Мурманская область — 24,34%
Липецкая область — 31, 66%
Курская область — 27,67%
Курганская область — 37,36%
Вологодская область — 26,11%
Волгоградская область — 27, 85%
Астраханская область — 26,32%
Ставропольский край — 41,57%
Республика Калмыкия — 39,08%
Республика Башкортостан — 57,10%
Республика Алтай — 44, 25%.
Единый день голосования проходит во всех 85 регионах РФ. Состоятся выборы разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о ходе Единого дня голосования.