МВД: 315 сообщений о происшествиях на выборах поступило в ведомство на 17.00

В МВД поступило 315 сообщений о различных происшествиях на выборах, однако треть из них не получила подтверждения, сообщает RT со ссылкой на слова генерал-полковника полиции, первого замминистра внутренних дел Александра Горового. Он рассказал об этом на брифинге в Центризбиркоме 8 сентября.
Такие данные приведены по состоянию на 17.00 по московскому времени.
Генерал-полковник также отметил, что по сравнению с прошлыми годами, число происшествий снизилось на треть. Обстановка на избирательных участках по всей стране спокойная, сотрудники полиции следят за порядком, и серьезных эксцессов не было.
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8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦИК опубликовал явку на 17:00 в Единый день голосования.