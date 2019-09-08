МВД: 315 сообщений о происшествиях на выборах поступило в ведомство на 17.00

В МВД поступило 315 сообщений о различных происшествиях на выборах, однако треть из них не получила подтверждения, сообщает RT со ссылкой на слова генерал-полковника полиции, первого замминистра внутренних дел Александра Горового. Он рассказал об этом на брифинге в Центризбиркоме 8 сентября.

Такие данные приведены по состоянию на 17.00 по московскому времени.

«Я сразу отмечу, что две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел. <…> Одна треть этих обращений, по предварительной проверке, не подтвердилась», — сказал Горовой.

Генерал-полковник также отметил, что по сравнению с прошлыми годами, число происшествий снизилось на треть. Обстановка на избирательных участках по всей стране спокойная, сотрудники полиции следят за порядком, и серьезных эксцессов не было.

« Я могу отметить, что в изоляторах временного содержания находится более 10 тыс. человек, всем им было предоставлено право проголосовать. Проголосовали 27% [указанных] лиц» , —добавил он.

8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦИК опубликовал явку на 17:00 в Единый день голосования.