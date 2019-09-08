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  4. Папарацци сняли дочь Джонни Деппа в объятьях бойфренда на яхте

Папарацци сняли дочь Джонни Деппа в объятьях бойфренда на яхте

, 23:55 Фото 7

Лили-Роуз Мелоди попала в объектив фотокамер, катаясь на яхте с бойфрендом.

Фото : ABACA USA/Empics Entertainment

Если верить американским кинофильмам, отцы в США обычно очень бурно реагируют, увидев свою — даже взрослую — дочь в объятиях бойфренда. Исходя из этой логики, Джонни Депп сейчас должен рвать и метать от ярости. Как пишут Дни.ру, дочь актера — 20-летнюю Лили-Роуз Мелоди — папарацци застукали не просто в объятиях возлюбленного — молодые самозабвенно целовались практически обнаженными во время морской прогулки на яхте.

 
 
 
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Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru)

По информации издания, дочь Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради уже около года встречается с 23-летним актером Тимоти Шаламе. Однако до сих пор эта парочка всячески опровергала информацию о романе и пыталась держать отношения в тайне. Однако теперь, попав в объективы фотокамер, их чувства стали достоянием общественности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, еще будучи несовершеннолетней модель и актриса Лили-Роуз Мелоди Депп не раз участвовала в откровенных фотосессиях. В мае 2019 года дочери знаменитых родителей исполнилось 20 лет.

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