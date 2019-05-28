«Красивая»: Дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа исполнилось 20 лет

, 16:44 Видео 443

Лили-Роуз Депп 27 мая отпраздновала свой день рождения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lilyrose_depp

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради Лили-Роуз 27 мая отпраздновала день рождения. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото с ярким мейкапом на фоне шторы.

«Ей двадцать», — озаглавила пост Лили-Роуз Депп.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

В поздравительных комментариях на ее странице отметились несколько знаменитостей — актриса Натали Портман, модель Наоми Кэмпбелл, актриса и певица Пэрис Хилтон и другие.

«С днем рождения, красавица!», — написала Наоми Кэмбелл.

«Красивая!», — написала Пэрис Хилтон.

Лили-Роуз Мелоди Депп родилась в Париже 27 мая 1999 года. Девушка тщательно скрывает свою личную жизнь от публики. В апреле 2018 она рассталась с манекенщиком Эшем Стайместом, отношения с которым продлились больше двух лет. Ей приписывали романы с моделью Стеллой Максвелл и актером Тимоти Шаламе. В августе 2015 Лили-Роуз приняла участие в проекте Self Evident Truths, цель которого — легализация однополых браков, борьба с гомофобией и безопасность сексуальных меньшинств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джонни Депп заявил — его бывшая жена сама нарисовала себе синяки. Голливудский актер судится с Эмбер Херд и требует компенсации морального ущерба.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.08 72.17
-0.02
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

17:38
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
17:32
«Городок мечты»: 33 дома для многодетных семей не могут сдать на Кубани
17:24
Матвиенко отреагировала на планы Киева сменить статус Керченского пролива
17:16
Фигуристку Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью — фото
17:05
«Пострадают простые автомобилисты»: Эксперт об идее ужесточения штрафов за превышение скорости
16:57
Видео: строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
16:44
«Красивая»: Дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа исполнилось 20 лет
16:43
Момент гибели титулованного серфера под «Метеором» в Петербурге попал на видео
16:35
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
16:28
Задержанного в Косово российского сотрудника ООН освободили
16:20
«Ты разводил умело»: Бузова выложила фото из постели с обнаженным мужчиной
16:09
Госдума отменила госпошлину за регистрацию прав на недвижимость в Крыму
15:58
Мошенники атакуют пользователей Android фальшивыми пропущенными вызовами
15:45
Автобус с китайскими туристами перевернулся в Приморье — видео
15:32
Видео: Какая погода ждет россиян летом 2019 года
15:24
Бизнесмена ранили ножом в Москве — видео
15:05
Беглов поручил минимизировать сроки отключения воды в Петербурге
14:50
«Папина доча»: Ирина Пегова показала снимки с отдыха в Париже
14:39
Задержанный в Косово россиянин находится в больнице с травмами — миссия ООН
14:28
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама