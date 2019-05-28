«Красивая»: Дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа исполнилось 20 лет

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради Лили-Роуз 27 мая отпраздновала день рождения. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото с ярким мейкапом на фоне шторы.

«Ей двадцать», — озаглавила пост Лили-Роуз Депп.

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В поздравительных комментариях на ее странице отметились несколько знаменитостей — актриса Натали Портман, модель Наоми Кэмпбелл, актриса и певица Пэрис Хилтон и другие.

«С днем рождения, красавица!», — написала Наоми Кэмбелл.

«Красивая!», — написала Пэрис Хилтон.

Лили-Роуз Мелоди Депп родилась в Париже 27 мая 1999 года. Девушка тщательно скрывает свою личную жизнь от публики. В апреле 2018 она рассталась с манекенщиком Эшем Стайместом, отношения с которым продлились больше двух лет. Ей приписывали романы с моделью Стеллой Максвелл и актером Тимоти Шаламе. В августе 2015 Лили-Роуз приняла участие в проекте Self Evident Truths, цель которого — легализация однополых браков, борьба с гомофобией и безопасность сексуальных меньшинств.

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