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  4. В сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по Стивену Кингу

В сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по Стивену Кингу

, 8:29 Видео 19

Главную роль в кинокартине сыграл Юэн Макгрегор — звезда фильмов «На игле» и «Звездные войны».

Фото, видео : Кадр из х/ф "Доктор Сон" (2019 г.) / реж. М. Флэниган

На YouTube-канале «Warner Bros.» Russia, 8 сентября был опубликован русскоязычный финальный трейлер фильма «Доктор Сон». Кинокартина снята по роману Стивена Кинга.

Над фильмом «Доктор Сон» работал американский режиссер Майк Флэнаган. Главную роль в нем сыграл Юэн Макгрегор — звезда «На игле» и «Звездных войн». Актер перевоплотился в повзрослевшего мальчика-ясновидца Дэна Торранса из книги «Сияние». По сюжету, Торрансу предстоит спасти от охотников за одаренными детьми маленькую девочку, обладающую паранормальными способностями.

Мировая премьера фильма «Доктор Сон» состоится 30 октября 2019 года. В России фильм запустят в прокат 7 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Netflix опубликовал трейлер фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

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