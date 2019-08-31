  1. Пятый канал
  4. Netflix опубликовал трейлер фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в главной роли

Netflix опубликовал трейлер фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в главной роли

, 5:29 Видео 34

Актер сыграл отрекшегося в 2013 году от престола Папу Римского — Бенедикта XVI.

Фото, видео : YouTube / Netflix Asia

Сервис Netflix разместил в сети трейлер драматического фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI и Джонатаном Прайсом, сыгравшим его преемника.

«Два папы» снял бразильский режиссер Фернанд Мейреллиш. Шоураннером кинокартины выступил Энтони МакКартен, написавший сценарий для фильма «Богемская рапсодия».

Сюжет фильма построен на том, как два священника пытаются с помощью абсолютно разных средств укрепить в вере окружающих и самих себя. «Два папы» демонстрирует ситуацию 2013 года, когда Папа Римский Франциск неохотно сменил в Ватикане отрекшегося Бенедикта XVI.

Мировая премьера фильма «Два папы» состоится осенью 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликован трейлер нового «Терминатора» с Арни и Линдой Хэмильтон.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

6:41
Трамп уволил помощницу из-за обидных высказываний о его дочерях
6:25
Поветкин и Хьюи Фьюри сразятся за титул чемпиона WBA в Лондоне
6:11
Пропавший годовалый мальчик в Башкирии найден мертвым
5:53
«Неугомонный!» 68-летний Газманов станцевал для жены в одном полотенце — видео
5:29
Netflix опубликовал трейлер фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в главной роли
5:14
«Горящие глаза и натянутые колготки!» Ирина Шейк прогулялась без юбки

Сейчас читают

Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!
«Худышка с шикарным бюстом!» Пегову вынудили раскрыть секрет стройности
День Флора и Лавра 31 августа 2019: что категорически нельзя сегодня делать?

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги