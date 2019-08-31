Netflix опубликовал трейлер фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в главной роли

Сервис Netflix разместил в сети трейлер драматического фильма «Два папы» с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI и Джонатаном Прайсом, сыгравшим его преемника.

«Два папы» снял бразильский режиссер Фернанд Мейреллиш. Шоураннером кинокартины выступил Энтони МакКартен, написавший сценарий для фильма «Богемская рапсодия».

Сюжет фильма построен на том, как два священника пытаются с помощью абсолютно разных средств укрепить в вере окружающих и самих себя. «Два папы» демонстрирует ситуацию 2013 года, когда Папа Римский Франциск неохотно сменил в Ватикане отрекшегося Бенедикта XVI.

Мировая премьера фильма «Два папы» состоится осенью 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликован трейлер нового «Терминатора» с Арни и Линдой Хэмильтон.