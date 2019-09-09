В ЦИК подводят итоги Единого дня голосования

В эти минуты в центризбиркоме подводят итоги Единого дня голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 субъектах. Не везде пока есть окончательные цифры, поэтому результаты считаются предварительными. Тем не менее на этот час можно говорить об уверенном успехе губернаторских выборов — второго тура точно не потребуется.

Рекорд у временно исполняющего обязанности главы Забайкалья Александра Осипова, свои голоса за него отдали 89,6 процента избирателей.

К этой минуте в Москве обработано 100% протоколов избирательных комиссий. В Мосгордуме из 45 депутатских мест 20 займут оппозиционеры.

В ЦИКе работает наш корреспондент Елена Хмура, у нее все последние данные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, то после обработки 90% протоколов в Санкт-Петербурге лидирует Александр Беглов.