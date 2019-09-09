Александр Беглов набирает более 64% голосов после подсчета 90% протоколов

Самое пристальное внимание приковано к выборам губернатора Петербурга. После обработки 90% бюллетеней лидирует действующий градоначальник Александр Беглов, за него проголосовали 64,56% избирателей. Остальные кандидаты — Михаил Амосов и Надежда Тихонова — значительно отстали. Такой результат, по словам экспертов, закономерен: Беглов уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Но в штабе фаворита в борьбе за пост губернатора Северной столицы обстановка рабочая, и сегодняшний день пройдет по привычному расписанию.

«Он начинается обыкновенно рабочий день — сперва с оперативки, подведение итогов прошлой недели, постановка задач на следующую неделю. Ну и еще это подготовка к зиме — это, безусловно, конечно, бюджет Санкт-Петербурга, который планируется на 2021–2023 годы. Ну и, конечно, хорошая погода: нам нужно завершить благоустройство, нам нужно завершить капитальный ремонт дорог», — отметил Александр Беглов.

Нарушений, которые могли бы принципиально повлиять на результаты голосования, в Петербурге не зафиксировано. Подано около 180 жалоб, все они будут рассмотрены городской избирательной комиссией. Большая часть нарушений носит технический характер и связана с муниципальными, а не губернаторскими выборами.

«Я считаю что, что по многим показателям ваши выборы серьезно опережают выборы в Германии. Нас очень впечатлил уровень организации и подготовки российских избирательных участков. Сейчас все происходит прозрачно и открыто. Это хороший знак», — заявил доктор наук, профессор кафедры политических наук и международных отношений Геттингенского университета имени Георга Августа Петер Шульце.

Тем временем, один из проигрывающих кандидатов — Михаил Амосов — уже признал поражение. И заявил, что будет баллотироваться в депутаты Заксобрания, выборы в петербургский парламент пройдут в следующем году.

К слову, во время выборов в Петербурге было опробовано несколько новшеств. Самое значительное — организация избирательных участков за пределами собственно города.

Такие выездные точки были организованы в Москве, где много петербуржцев работает, а также в Ленинградской и Псковской областях, где традиционно много дачников.

Всего таких «загородных» участков примерно 5% от общего числа, радикально повлиять на итоги голосования они не могут, но опыт интересный для всех крупных городов страны. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер с подробностями о выборах главы Северной столицы в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России подводят итоги Единого дня голосования.