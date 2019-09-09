Эксперты назвали Единый день голосования прозрачным и честным

Северо-Запад нашей страны — один из тех регионов, которые подготовились к выборам лучше всех. Так считают эксперты. Избирательный процесс в городах, по их мнению, оказался прозрачным и честным.

И это хорошо видно на примере Мурманской области. Там борьба за пост губернатора была масштабной — в гонке участвовали 6 претендентов. Значительное преимущество сейчас — у кандидата от «Единой России», врио главы региона Андрея Чибиса. К этой минуте он набрал больше 60-ти процентов голосов. Чибис отметил, что выборы прошли успешно, без срывов.

«Наша задача — обеспечить законность, легитимность, четкую организацию выборов. Мы к этому готовились, и правоохранительные органы, и областной избирком», — заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Хорошую подготовку к Единому дню голосования эксперты отмечают еще и в Вологодской области. Действующий руководитель региона Олег Кувшинников к этой минуте набрал больше 60 процентов голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЦИК завершается подведение итогов Единого дня голосования.