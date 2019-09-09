«Наши в городе»: грандиозный рок-марафон собрал более 220 тысяч зрителей

Незабываемые выходные подарили москвичам и гостям столицы организаторы фестиваля «Наши в городе». Музыкальный марафон стал самым масштабным событием — более 20 часов рока. На сцене не только легенды этого направления, но и начинающие артисты. «Наши в городе» заставили танцевать и петь даже скучных офисных клерков.

Надежда Алешкина собрала фестивальные впечатления.

Город в городе — на проспекте Сахарова больше чем 200 тысяч человек. Такие цифры фиксировали только на фестивале «Нашествие». Москва звала на свой день рождения и на фестиваль «Наши в городе» всех!

«Москва любит, Москва ждет, Москва вызывает», — заявляет певица Ольга Кормухина.

Каменные джунгли. В окна деловой Москвы можно смотреть как в плазму телевизора, в котором показывают рок–фестиваль. Там где сегодня жужжат принтеры — два дня гудели гитары. Такая эклектика москвичам пришлась по душе

«С днем рождения Москва, шикарный праздник, шикарная музыка Здесь сделано все, чтобы мне кажется, каждый почувствовал себя счастливым»;

«Классно, что не надо далеко ездить. Раз, машину припарковал, уже на фестивале. Можно с детьми и беременными женами»;

«Тут возраст вообще не помеха — от мала до велика, для всех есть занятия. Отрыв большой»;

«Рок–н-ролл» — крутая панорама с коптера», — делятся впечатлениями зрители.

В отрыв уходили и взрослые и дети: кто-то отправлялся в полет на надувных батутах, кто-то на мотоциклах и велосипедах. Организаторы придумали, как отдохнуть и душой и телом

Фестиваль «Наши в городе» впервые проходит на проспекте академика Сахарова, который стал пешеходным, среди банковских и офисных зданий 20 часов звучит живая рок-музыка. Фестиваль растянулся, аж, до Садового кольца.

А вот, пожалуй, самый яркий бонус — пиротехническое шоу у сцены. Впервые на «Наших в городе» представили российскую разработку в сфере спецэффектов.

«В Москве приятно везде выступать. Я этому городу очень благодарен и хочу прямо всех москвичей поздравить с Днем города», — говорит музыкант Вадим Самойлов.

Поздравлять Москву организаторы позвали музыкантов из разных городов, некогда соревнующиеся рок-клубы: питерский, свердловский и московский. Кто откуда и кто во что горазд.

«Что пожелать тебе не знаю, ты только начинаешь жить, от всей души тебе желаю с Петербургом уже дружить!»

«Я бы Москве пожелал много всего, но главные слова скажет медведь»

«Москва точно приняла всех. Она, конечно, бьет под дых, но исторически принимала всех», — считает музыкант Александр Ф. Скляр.

За два дня на фестивале «Наши в городе» выступили больше двадцати групп. Кто, как не легенды рока умеют отмечать на всю катушку. А на Гарике Сукачеве, который завершал фестиваль, кажется, вообще открылось второе дыхание. В финале — фейерверк эмоций в прямом смысле