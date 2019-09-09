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  4. Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной

Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной

, 10:56 40

Советник президента Америки по вопросам нацбезопасности заявил, что США продолжает поддерживать народ Незалежной.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut, Serg Glovny, Stefani Reynolds, Kirill Vyshinsky/ facebook.com, 5-tv.ru

В субботу, 7 сентября между Россией и Украиной произошел масштабный обмен заключенными по формуле «35 на 35». Советник президента Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон дал оценку важному политическому событию. 

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединится со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал в Twitter политик.

Советник главы США сделал заявление сразу после самого Дональда Трампа. Американский лидер назвал произошедший обмен «гигантским шагом к миру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах масштабного обмена между Россией и Украиной. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен состоятся в ближайшее время и будет масштабным. Он может стать важным шагом в сторону нормализации двусторонних взаимоотношений.

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