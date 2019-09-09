Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной

В субботу, 7 сентября между Россией и Украиной произошел масштабный обмен заключенными по формуле «35 на 35». Советник президента Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон дал оценку важному политическому событию.
Советник главы США сделал заявление сразу после самого Дональда Трампа. Американский лидер назвал произошедший обмен «гигантским шагом к миру».
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах масштабного обмена между Россией и Украиной. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен состоятся в ближайшее время и будет масштабным. Он может стать важным шагом в сторону нормализации двусторонних взаимоотношений.