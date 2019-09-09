Болтон оценил важность обмена заключенными между РФ и Украиной

В субботу, 7 сентября между Россией и Украиной произошел масштабный обмен заключенными по формуле «35 на 35». Советник президента Америки по вопросам нацбезопасности Джон Болтон дал оценку важному политическому событию.

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем все больше украинских заключенных воссоединится со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины », — написал в Twitter политик.

Советник главы США сделал заявление сразу после самого Дональда Трампа. Американский лидер назвал произошедший обмен «гигантским шагом к миру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах масштабного обмена между Россией и Украиной. Активная фаза переговоров началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен состоятся в ближайшее время и будет масштабным. Он может стать важным шагом в сторону нормализации двусторонних взаимоотношений.