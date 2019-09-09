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Подведены итоги выборов депутатов в Мосгордуму

, 13:21 31

Из 45 депутатских мест 26 получили самовыдвиженцы.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодержкин, Сергей Бобылев, Александр Щербак

В понедельник, 9 сентября после обработки 100% протоколов стали известны итоги выборов депутатов в Мосгордуму. По данным горизбиркома, в этом году явка составила 21,77%. Глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов рассказал о результатах голосования.

«Больше всего — 26 мандатов — получают самовыдвиженцы, 13 мандатов — КПРФ, и по три мандата «Справедливая Россия» и «Яблоко», — сказал чиновник.

Таким образом, самовыдвиженцы заняли в Московской городской думе 26 депутатских мест из возможных 45. В новый созыв переизбрались девять депутатов «Единой России», которые также участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в столице для выборов депутатов функционировали более 3,6 тысячи избирательных участков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что явка на выборы депутатов в Мосгордуму возросла по сравнению с 2014 годом.

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