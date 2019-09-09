  1. Пятый канал
  4. Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,69%

Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,69%

, 9:39 47

По сравнению с прошлыми выборами явка выросла на 0,65%.

Фото : ТАСС / Андрей Васильев

По данным избирательной комиссии, явка на выборы в Московскую городскую думу в воскресение, 8 сентября составила 21,69%. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки 99,47% протоколов, экспертам стало известно — явка в 2019 года выросла на 0,65%. Прошлые выборы в Мосгордуму прошли при явке — 21,04%.

В результате выборов, партия «Единая Россия» получила 28 мандатов в парламенте столицы; КПРФ в Мосгордуме будут представлять пять человек; ЛДПР — один; партию «Родина» — один. Также в законодательном собрании будут заседать десять самовыдвиженцев.

В Мосгордуму депутаты избираются сроком на 5 лет, то есть, осуществлять деятельность они будут до 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России подводят итоги Единого дня голосования.

Читайте также

+12° Днём +21°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

10:30
Сухими из воды не вышли — Виктор Мараховский о неотвратимости наказания
10:19
Ирина Муромцева разводится с супругом после шести лет брака
10:07
«Наши в городе»: грандиозный рок-марафон собрал более 220 тысяч зрителей
9:53
Привет от соседей по космосу? Ученые зафиксировали сигнал неизвестного источника
9:39
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,69%
9:17
«Прелесть!»: Дочь Светланы Лободы сфотографировала спящую мать

Сейчас читают

«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк
Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному взгляду
«Болезнь затянулась»: Звезде Comedy Woman не могут поставить точный диагноз

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев