Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,69%

По данным избирательной комиссии, явка на выборы в Московскую городскую думу в воскресение, 8 сентября составила 21,69%. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки 99,47% протоколов, экспертам стало известно — явка в 2019 года выросла на 0,65%. Прошлые выборы в Мосгордуму прошли при явке — 21,04%.

В результате выборов, партия «Единая Россия» получила 28 мандатов в парламенте столицы; КПРФ в Мосгордуме будут представлять пять человек; ЛДПР — один; партию «Родина» — один. Также в законодательном собрании будут заседать десять самовыдвиженцев.

В Мосгордуму депутаты избираются сроком на 5 лет, то есть, осуществлять деятельность они будут до 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России подводят итоги Единого дня голосования.