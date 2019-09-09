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  4. Опубликовано видео нападения на сотрудника московского магазина

Опубликовано видео нападения на сотрудника московского магазина

, 14:21 Эксклюзивное видео 45

Агрессивная группа людей с ножами и битами избила администратора заведения.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Вечером 8 сентября на Братиславской улице в столице неизвестные напали на работников супермаркета. Мужчины ворвались в магазин с ножами и битами. Они устроили драку с администратором и другими сотрудниками торговой точки.

Кадры происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Один из пострадавших рассказал журналистам, что за несколько часов до инцидента предотвратил кражу в магазине. По его версии, злоумышленники, которым помешали осуществить задуманное, вернулись им отомстить. 

На месте ЧП работают правоохранители. Информация и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что ночью 8 сентября разбойники с ножом напали на таксиста во Всеволожске. Отбиться от клиентов водитель смог при помощи травматического пистолета.

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Опубликовано видео нападения на сотрудника московского магазина

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