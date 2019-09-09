Опубликовано видео нападения на сотрудника московского магазина

Вечером 8 сентября на Братиславской улице в столице неизвестные напали на работников супермаркета. Мужчины ворвались в магазин с ножами и битами. Они устроили драку с администратором и другими сотрудниками торговой точки.

Кадры происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru. Один из пострадавших рассказал журналистам, что за несколько часов до инцидента предотвратил кражу в магазине. По его версии, злоумышленники, которым помешали осуществить задуманное, вернулись им отомстить.

На месте ЧП работают правоохранители. Информация и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что ночью 8 сентября разбойники с ножом напали на таксиста во Всеволожске. Отбиться от клиентов водитель смог при помощи травматического пистолета.