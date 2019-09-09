Ученые выяснили судьбу древнего материка Андрии

Международная группа ученых восстановила историю Большой Андрии, пишет «МИР24» со ссылкой на Gondwana Research. Остатки древнего материка сохранились в горных районах и на дне морей Европы. Исследователи изучили более двух тысяч образцов пород.

Как стало известно, примерно 240 миллионов лет назад участок суши откололся от суперконтинента Гондвана. Андрия двинулась на север со скоростью 3-4 сантиметра в год. Через 100 миллионов лет она достигла размеров современной Гренландии. Большая часть ее территории была покрыта морями.

Около 120-100 миллионов лет назад материк встретился с северной частью Европы, которая образовалась при распаде другого суперконтинента — Лавразии. Адрия раскололась и погрузилась под более крупную материковую плиту. Ее фрагменты сохранились в недрах современных Южной Европы и Ближнего Востока на глубине 1,5 километра.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые зафиксировали неизвестный сигнал из космоса.