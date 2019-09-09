Привет от соседей по космосу? Ученые зафиксировали сигнал неизвестного источника

Астрономы зафиксировали сигналы из космоса, происхождение которых пока не могут объяснить. Всплески обнаружили специалисты из Китая, работающие на радиотелескопе FAST, известном как самый большой сферический радиотелескоп в мире.

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Специалисты смогли зафиксировать несколько повторяющихся быстрых радиовсплесков — волны такого типа называются Fast Radio Bursts или FRB. Длина каждого такого всплеска составляет всего несколько миллисекунд. Новые FRB, которые уловила техника астрономов из Китая, отправлял неизвестный источник, расположенный, как предполагают специалисты, примерно в трех миллиардах световых лет от Земли.

Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на представителей Китайских астрономических обсерваторий при государственной Академии наук, сигналы были обработаны и проверены самым тщательным образом.

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