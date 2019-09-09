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Пресс-конференция ЦИК началась с минуты молчания

, 16:16 Эфирная новость 84

Глава комитета Элла Памфилова призвала своих коллег почтить память погибших под Краснодаром представителей местной участковой избирательной комиссии.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Выборы разного уровня накануне прошли во всех 85-ти субъектах. Явка, по последним данным, на несколько пунктов выше предыдущих показателей, так что можно говорить об интересе избирателей. Так же уверенный успех губернаторских выборов — второго тура точно не потребуется.

В понедельник утром, 9 сентября в Центризбиркоме (ЦИК) почтили память своих коллег, трагически погибших в Краснодаре. Ранее Элла Памфилова заявила, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Вся последняя информация у Натальи Кирилловой, она работает в ЦИКе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности этой страшной трагедии. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло поздно ночью в Отрадненском районе Краснодарского края. В автомобиле находились члены краевой избирательной комиссии и один наблюдатель.

 

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