Пресс-конференция ЦИК началась с минуты молчания

Выборы разного уровня накануне прошли во всех 85-ти субъектах. Явка, по последним данным, на несколько пунктов выше предыдущих показателей, так что можно говорить об интересе избирателей. Так же уверенный успех губернаторских выборов — второго тура точно не потребуется.

В понедельник утром, 9 сентября в Центризбиркоме (ЦИК) почтили память своих коллег, трагически погибших в Краснодаре. Ранее Элла Памфилова заявила, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Вся последняя информация у Натальи Кирилловой, она работает в ЦИКе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности этой страшной трагедии. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло поздно ночью в Отрадненском районе Краснодарского края. В автомобиле находились члены краевой избирательной комиссии и один наблюдатель.