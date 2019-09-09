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  4. Пять человек стали жертвами ДТП в Краснодарском крае

Пять человек стали жертвами ДТП в Краснодарском крае

, 1:49 56

Авария с участием двух легковых авто произошла в ночь на понедельник, 9 сентября, в Отрадненском районе.

Фото : ТАСС / Михаил Почуев

Жизни пяти человек унесло ДТП, которое произошло в ночь на понедельник, 9 сентября, в Отрадненском районе Краснодарского края. Недалеко от станицы Спокойная столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщают представители пресс-службы регионального УМВД.

Что стало причиной аварии пока не уточняется. Обстоятельства смертельного ДТП сейчас выясняются. Известно, что детей среди погибших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в центре Берлина гонщик на Porsсhe снес четырех пешеходов на тротуаре. Люди, оказавшиеся под колесами авто, в том числе малолетний ребенок, погибли.

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