Международные наблюдатели оценили проведение Единого дня голосования в России

Зарубежные наблюдатели подводят итоги своей работы в Единый день голосования, который прошел в России 8 сентября 2019 года.

За российскими выборами следили юристы и общественные деятели из Франции, Италии, Германии, США, Швейцарии и других стран. Они посетили участки в столицах: Москве и Петербурге — а также в Вологодской, Липецкой и Тульской областях. Наблюдатели особо отметили открытость и прозрачность избирательного процесса на всех уровнях.

«На всех избирательных участках, которые мы посетили, процесс голосования и затем подсчета голосов были организованы в соответствии с законом. Члены избирательных комиссий моментально реагировали на любые возникающие вопросы так, чтобы электоральные права российских граждан были соблюдены», — заявила адвокат и международный наблюдатель от Швейцарии Сами Мейер.

Иностранные эксперты особенно отметили прогрессивную систему голосования через интернет. Положительных отзывов удостоились также меры безопасности и системы наблюдения на российских избирательных участках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых итогах выборов озвученных ЦИК.