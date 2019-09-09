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  4. Математики сумели разложить число 42 на три куба спустя 65 лет

Математики сумели разложить число 42 на три куба спустя 65 лет

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Решение удалось найти с помощью «суперкомпьютера» Charity Engine. На это ушло более миллиона часов расчетов.

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Фото, видео: Кадр из х/ф «Автостопом по Галактике» (2005 г.), YouTube / Numberphile

Математики Эндрю Букер из Великобритании и Эндрю Сазерленд из США сумели разложить число 42 на три куба спустя 65 лет. Впервые задача о представлении целых чисел меньше 100 в виде суммы кубов трех чисел была поставлена в 1954 году, сообщает «Экономика сегодня».

Ученые использовали для вычислений «суперкомпьютер» Charity Engine. Для поиска решения было затрачено более миллиона часов расчетов. Выяснилось, что x, y и z, сумма кубов которых составляет 42, равны -80538738812075974, 80435758145817515 и 12602123297335631 соответственно.

Весной 2019 года Эндрю Букер смог найти представление для числа 33: 8866128975287528, -8778405442862239 и -2736111468807040.

К настоящему моменту наименьшим оставшимся нерешенным случаем является число 114.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что увлеченный математикой турок выучил русский язык ради Перельмана.

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