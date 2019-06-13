Видео: увлеченный математикой турок выучил русский язык ради Перельмана

Мужчина из Турции выучил русский язык благодаря математику Григорию Перельману. Об этом Халил Йылмаз рассказал сам — уже на русском.

Молодой человек признался, что никогда бы и не подумал учить русский язык, но однажды наткнулся на новость о том, что российский математик отказался от миллиона долларов. Перельман является лауреатом премии тысячелетия математического института Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре, которая, как считалось, не может быть доказана. Халила очень впечатлил этот поступок и высокий уровень моральных ценностей ученого.

«Ценности в наше время похожи на мед Винни Пуха — вроде бы есть, а вроде бы и нет. Именно поэтому, когда я увидел человека, который так сильно стоит за своими словами, я был поражен», — рассказал он.

Йылмаз хотел найти побольше информации о впечатлившем его математике, но на турецком языке данных о Перельмане практически не было. Тогда Халил принял решение учить родной для ученого русский — и, как он сам признается, не смог остановиться.

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Сейчас Халил Йылмаз — выпускник отделения русского языка и литературы. Мужчина прекрасно говорит по-русски. И на русском же объясняет: помимо гипотезы Пуанкаре Перельман доказал еще одну, не менее важную истину.

«Не важно, кто человек по национальности, какая у него религия, взрослый он или маленький, красивый или некрасивый. Не имеет значения, богатый он или бедный. Покуда жива в нем хоть одна искра силы воли, чувства добра и честности — он может добиться всего», — говорит Халил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в начале 2019 года поклонники российского математика забеспокоились о его благополучии — о Перельмане ничего не было слышно продолжительное время.