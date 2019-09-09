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  4. Александр Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга

, 17:11 54

По данным Избиркома за Беглова проголосовали 64,45% избирателей.

Фото: ТАСС / Роман Пименов

Озвучены окончательные итоги голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоялись накануне в воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования.

По данным Избиркома после обработки 100% бюллетеней на выборах главы Северной столицы с весомым преимуществом побеждает Александр Беглов. За него отдали голоса 64,45% избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходили выборы в Санкт-Петербурге и как их оценили международные наблюдатели. По оценкам экспертов именно в Северной столице они были самые организованные среди всех российских городов.

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