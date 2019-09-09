Беглов после обработки 99% бюллетеней набирает более 64% голосов в Петербурге

Самое пристальное внимание приковано к выборам губернатора Петербурга. После обработки 99% бюллетеней лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, за него проголосовали больше 64-х процентов избирателей. Такой результат, по словам экспертов, закономерен: Беглов уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

В штабе победителя рабочая обстановка, но уже принимают и поздравления. Иван Уваров следит за выборами в Северной столице.

С 1991 года официальная резиденция мэра, а затем губернатора Санкт-Петербурга располагается здесь — в здании бывшего Смольного института. И уже четвертый градоначальник в современной истории города займет здесь свое кресло в статусе губернатора

Бесспорный лидер по итогам выборов губернатора Петербурга стал известен уже вскоре после закрытия избирательных участков. Когда начали появляться первые результаты подсчета голосов. В таком статусе Александр Беглов приехал к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями о предвыборной гонке и дне голосования. Он, к слову, в Северной столице прошел без скандалов и серьезных нарушений — как и подобает культурной столице.

«Выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне. Не было никакого шоу. Хочу сказать слова благодарности своим коллегам, которые принимали участие в выборах губернатора. Они представили свои программы, мы практически друг друга не критиковали. Мы говорили о своих программах. И в очередной раз Санкт-Петербург подтвердил, что он является действительно культурной столицей нашей страны», — заявил Александр Бегов.

Отрыв от конкурентов удивил политологов. Уже после публикации первых данных стало понятно — Александр Беглов побеждает с внушительным отрывом — почти 40 процентов от ближайшего преследователя. Эксперты объясняют такой результат тем, что действующий глава Петербурга перед избирателями зарекомендовал себя с лучшей стороны.

«Город вошел в этот ритм. Он увидел градоначальника, он увидел действующего губернатора. Подчеркну, не врио, а действующего. В том смысле, что он деятельный, принимающий решения и берущий ответственность на себя, не перекладывая на вице-губернаторов, председателей комитетов и прочее, прочее, прочее», — заявил в эфире телеканала 78 политолог Александр Курочкин.

«Никогда ни при одном современном губернаторе за такой короткий срок город не получал такой объем федерального финансирования. В разы превышает то, что раньше было связано с какими-то событиями чемпионат по футболу, международного экономического форума», — поясняет президент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) Александр Ходачек.

Голосовал весь город: и простые петербуржцы, и известные всей стране избиратели. Они охотно рассказывали, чего ждут от будущего губернатора: развития инфраструктуры города, поддержки молодых семей, заботы о Петербурге в целом.

«Всегда голосую за одну вещь: за город Петербург, за усиление его самостоятельности, за то, чтобы он сам определял свою судьбу», — заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В этом году выборы в Петербурге расширили свою географию. Те, кто находился в поездке или на даче, но зарегистрирован в Северной столице, смогли проголосовать. Специальные избирательные участки работали в Москве, Ленинградской и Псковской областях.

«На дорогу тратить время не интересно, конечно, участвовать в выборах интересно, но ездить, не интересно. А то, что могут приехать на дом — очень удобно!» — рассказывает избиратель Диана Есинская.

Высокий уровень организации выборов отметили и международные наблюдатели из Германии и Франции.

«Вы сделали великолепную организацию. Возможность голосовать. У меня, например, дача около Парижа и я гонялся до Парижа, чтобы проголосовать до восьми. И я почти не смог голосовать. Мы так не делаем. У нас не достаточно волонтеров», — рассказал о своей оценке выборного процесса в Санкт-Петербурге международный наблюдатель Евгений Берг.

«По некоторым техническим элементам выборов вы впереди, по сравнению с той же Германией и нас очень впечатлил высокий уровень организации и подготовки избирательных участков», — заявил еще один международный наблюдатель Петер Шульце.

В день выборов на каждом участке — атмосфера праздника! Для тех, кто голосовал впервые, приготовили подарки. Например, вот такие футляры для проездных карточек. С гербом и надписью: «Мы любим Петербург». Это слова, которые должны стать девизом для каждого избирателя, подчеркнула и председатель Совета Федерации — Валентина Матвиенко.

«Если ты реально хочешь влиять на власть, если ты реально хочешь участвовать в управлении районом, городом, страной, то конечно важно приходить на выборы и принимать участие в голосовании», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Оппоненты Беглова по предвыборной гонке еще до объявления окончательных результатов признали свое поражение. Например, Михаил Амосов. Ночь после выборов он провел на неформальной площадке. В арт-центре на политическом ринге.

«Результат похоже вырисовывается такой, что у Беглова будет приличный процент», — заявил он.

В штабе лидера избирательной кампании — рабочая обстановка. Первый день после выборов у действующего главы города пройдет в привычном графике.

«Текущая работа она очень важная. Хорошая погода стоит нужно успеть сделать все, что наметили: благоустройство дворов, парков, садов, ремонт дорог, строительство новых и строительство многих других объектов — это первое. И второе безусловно подготовка к зиме», — заявил Александр Беглов.