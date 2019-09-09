В России могут отменить транспортный налог

В Государственной думе вновь заговорили о необходимости отмены транспортного налога в России. Логика все та же — многие автовладельцы пользуются машинами редко, железные кони месяцами стоят в гаражах, но налогом облагаются. Выпадающие для бюджета доходы предлагают заменить дополнительными акцизами на бензин.

Правило «кто больше ездит — тот больше платит» пытаются применить в России не первый год. Все упирается в то, что сложно подсчитать какой тогда должна быть справедливая цена на топливо. Ставки транспортного налога в каждом регионе свои, отличаются разы.

Если взять некие средние показатели, учитывая мощность большинства машин в стране, ставку налога на них, средние траты на бензин, то получается, чтобы заменить налог на акцизы, в среднем, цены на бензин должны вырасти на 5-7%. Или на 2-3 рубля за литр.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с водителей BlaBlaCar могут взимать налог.