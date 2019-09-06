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Уже не блаблабла: С водителей BlaBlaCar могут взимать налог

, 10:47 Фото 28

Минфин предложил обязать водителей сервисов совместных поездок выплачивать НДФЛ.

Фото : Globallookpress.com / Thomas Frey

Такие сервисы, как BlaBlaCar, «ВПути» и FullCar уже давно находятся под пристальным вниманием государства и общественности. В первую очередь обеспокоенность вызывает безопасность пассажиров, которые пользуются услугой совместной поездкой, а во вторую — легальность данного вида заработка. В Минфине России задумались о введении подоходного налога с водителей сервисов. Запрос поступил от Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (АРПП), сообщили «Известия»

Минфин объясняет инициативу тем, что Налоговый кодекс РФ обязывает облагать подоходным налогом все виды доходов физических лиц. В перечень не входят пенсии, социальные выплаты и пособия.

Еще в конце июня Минтранс направил законопроект о регулировании данных сервисов. Требования в нем следующие: ограничение поездок для водителей до двух в сутки, запрещение пассажирам оплачивать поездки наличными, а также блокировка коммерческих рейсов. Но есть и послабление — плату за бензин налогом предложили не облагать. Документ проходит стадию межведомственного согласования.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство РФ выделило деньги на обезболивающие препараты для тяжело больных детей.

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