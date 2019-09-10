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  4. В Кемеровской области четверо первоклассников обварились в столовой

В Кемеровской области четверо первоклассников обварились в столовой

, 10:09 77

На учащихся школы в Междуреченске пролился кипяток.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, 5-tv.ru

Четверо первоклассников получили сильные ожоги в школьной столовой. Инцидент произошел в городе Междуреченск Кемеровской области во вторник, 10 сентября.

На младшеклассников обрушился термопот с кипятком, когда группа детей на него навалилась, сообщили ТАСС в органах местной власти. Двое детей госпитализированы, один ребенок обслужен амбулаторно. Четвертая девочка попала в реанимацию — по предварительным данным, у нее ожог 10-15% тела.

Администрация городской больницы, куда доставили пострадавших учащихся, подчеркивает, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается врачами как стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Краснодаре на малышей и воспитательницу рухнуло дерево.

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