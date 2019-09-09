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  4. В Краснодаре на малышей и воспитательницу рухнуло дерево

В Краснодаре на малышей и воспитательницу рухнуло дерево

, 11:23 Срочная новость 1 251

Один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Фото, видео : 5-tv.ru

На группу детей в Краснодаре, которая находилась на прогулке с воспитательницей, рухнуло дерево. Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, в 10.20 утра.

Как стало известно 5-tv.ru, все произошло на территории детского сада №48. В результате ЧП пострадали двое детей, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. У воспитательницы диагностирован перелом ноги.

Предварительно, среди пострадавших девочка двух с половиной лет. Сообщается, что в регионе наблюдается сильный ветер и участились случаи падения деревьев.

Обстоятельства ЧП выясняются.

 

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