В Краснодаре на малышей и воспитательницу рухнуло дерево

На группу детей в Краснодаре, которая находилась на прогулке с воспитательницей, рухнуло дерево. Инцидент произошел в понедельник, 9 сентября, в 10.20 утра.

Как стало известно 5-tv.ru, все произошло на территории детского сада №48. В результате ЧП пострадали двое детей, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. У воспитательницы диагностирован перелом ноги.

Предварительно, среди пострадавших девочка двух с половиной лет. Сообщается, что в регионе наблюдается сильный ветер и участились случаи падения деревьев.

Обстоятельства ЧП выясняются.