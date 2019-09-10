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  4. Суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к трубе Opal

Суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к трубе Opal

, 14:42 92

Таким образом Польша хочет помешать российской компании отказаться от транзита газа через Украину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nord Stream AG, Gazprom, Mateusz Wlodarczyk, Stefan Sauer

Европейский суд встал на сторону Польши в ее разногласиях с «Газпромом» по трубе Opal — сухопутному отводу «Северного потока». Об этом сообщает РБК.

Теперь российская газовая компания не сможет использовать Opal на 100% и вынуждена будет осуществлять транзит газа через территорию Украины.

По мнению главы польского Министерства энергетики Кшиштофа Тхужевского, если бы «Газпром» перестал осуществлять транзит газа через Незалежнюю — это бы негативно отразилось на экономике, как Украины, так и других европейских государств, включая Польшу. Тхужевский полагает, что решение суда Евросоюза — «положит конец монополии „Газпрома“ в Европе».

Позицию министра энергетики Польши поддержал вице-президент польской нефтегазовой госкомпании PGNiG — Мацей Возняк.

«Возможно, благодаря решению суда удалось спасти украинский и европейский рынок от потрясений, таких, как, например, в январе и феврале 2009 года», — заявил представитель газовой отрасли.

По мнению суда ЕС, Еврокомиссия, когда принимала решение, учла влияние на безопасность поставок голубого топлива в Евросоюз в целом, а последствия для безопасности поставок именно в Польшу не были взяты в расчет, то есть решение было принято без учета принципа энергетической солидарности.

Остается теперь понять, как учет мнения одной только Польши может повлиять на поставки газа в Европу. Не станет ли она новым камнем преткновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Газпроме» озвучили главный вопрос переговоров по газу с Украиной.

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