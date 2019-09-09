Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в понедельник, 9 сентября, в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что главным вопросом двусторонних переговоров между Россией и Незалежной являются поставки голубого топлива Украине по прямому контракту.

« Без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной », — заявил на встрече с главой государства Алексей Миллер.

Он отметил, что в случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» его стоимость для конечного потребителя может снизиться на четверть по сравнению с текущей.

« В случае заключения прямого договора на поставку газа с „Газпромом“ цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня », — сказал Алексей Миллер.

Очередной раунд трехсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Еврокомиссией по вопросу продолжения транзита российского газа запланирован на 19 сентября.

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