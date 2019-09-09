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  4. Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной

Миллер назвал главный вопрос переговоров по газу с Украиной

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Председатель правления «Газпрома» в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным обсудил взаимодействие с украинскими потребителями российского газа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Marsel Badykshin/ prav.tatarstan, 5-tv.ru

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в понедельник, 9 сентября, в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что главным вопросом двусторонних переговоров между Россией и Незалежной являются поставки голубого топлива Украине по прямому контракту.

«Без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной», — заявил на встрече с главой государства Алексей Миллер.

Он отметил, что в случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» его стоимость для конечного потребителя может снизиться на четверть по сравнению с текущей.

«В случае заключения прямого договора на поставку газа с „Газпромом“ цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня», — сказал Алексей Миллер.

Очередной раунд трехсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Еврокомиссией по вопросу продолжения транзита российского газа запланирован на 19 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем суть соглашения США, Украины и Польши по газу.

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