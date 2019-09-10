Окрыленная любовью Костенко призналась в нежных чувствах к мужу

Теплыми и нежными словами Анастасия Костенко одарила любимого мужа Дмитрия Тарасова.

«Моя крепость и опора», — поделилась с подписчиками у себя в Instagram 25-летняя девушка.

Костенко и Тарасов с дочерью. Instagram @kostenko.94

Молодая мама не видит в проявлении чувств на публику ничего плохого. Наоборот, своим читателям она советует никогда не стесняться благодарить близких и любимых.

Союз эффектной модели и популярного футболиста в свое время наделал много шума. Несмотря на комментарии завистников, Дмитрий Тарасов совсем скоро пополнит ряды знаменитых многодетных отцов. Не так давно Анастасия Костенко призналась, что ждет от футболиста второго ребенка. Обсуждения по поводу интересного положения звезды среди поклонников ходили с середины лета.

От брака с первой женой Оксаной Тарасовой футболист воспитывает десятилетнюю дочь Ангелину. Вторая жена, Ольга Бузова, за четыре года брака так и не подарила полузащитнику ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала экс-супруга футболиста Бузова на новость о беременности Костенко.