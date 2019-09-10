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  4. Число пострадавших с ДТП со «скорой помощь» в Ленобласти возросло до пяти

Число пострадавших с ДТП со «скорой помощь» в Ленобласти возросло до пяти

, 21:25 Эфирная новость 21

Помощь потребовалась также предположительному виновнику аварии.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Серьезное ДТП на трассе в Ленинградской области — легковой автомобиль не пропустил карету «скорой помощи». Удар был такой силы, что спецмашина перевернулась на бок. В этот момент в салоне находилась пожилая женщина в тяжелом состоянии. Все произошло на пересечении дорог — по словам очевидцев, медики двигались с включенной сиреной и маячками, однако водителя «девятки» это не смутило и он решил проехать перекресток первым. В итоге, в больнице оказались пять человек. В том числе и предполагаемый виновник аварии.

«Водитель „скорой помощи“, водитель 1964 года рождения, два фельдшера, женщина 1968 года рождения, фельдшер мужчина 1995 года рождения и пациент с автомобиля скорой помощи», — рассказал о пострадавших командир отдельной роты ДПС УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО Алексей Ушаков.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшую пациентку экстренно доставили в больницу на другом автомобиле.

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