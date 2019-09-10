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  4. «Скорая помощь» с пожилой пациенткой перевернулась на Дороге Жизни

«Скорая помощь» с пожилой пациенткой перевернулась на Дороге Жизни

, 16:15 Видео 62

Авария произошла на пересечении с Колтушским шоссе. Молодой человек на «девятке» не пропустил автомобиль медиков с включенным спецсигналом.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Серьезная авария произошла с участием кареты «скорой помощи» днем во вторник, 10 августа, на пересечении Дороги Жизни и Колтушского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает «Мегаполис», молодой человек на «девятке» не пропустил автомобиль медиков с включенным спецсигналом. Врачи доставляли пожилую пациентку в больницу в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей, на место ЧП прибыли три кареты «скорой помощи», в одну из которых перегрузили пострадавшую пациентку. Остальным помощь была оказана на месте.

Предварительно, пострадали четыре человека. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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