«Скорая помощь» с пожилой пациенткой перевернулась на Дороге Жизни

Серьезная авария произошла с участием кареты «скорой помощи» днем во вторник, 10 августа, на пересечении Дороги Жизни и Колтушского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщает «Мегаполис», молодой человек на «девятке» не пропустил автомобиль медиков с включенным спецсигналом. Врачи доставляли пожилую пациентку в больницу в тяжелом состоянии.

По словам свидетелей, на место ЧП прибыли три кареты «скорой помощи», в одну из которых перегрузили пострадавшую пациентку. Остальным помощь была оказана на месте.

Предварительно, пострадали четыре человека. Обстоятельства произошедшего уточняются.