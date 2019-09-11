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«Покупать не стоит»: Дизайнер раскритиковал новые iPhone 11

, 0:59 Эксклюзивное интервью 43

Алексей Титяев в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что в новых смартфонах от Apple обновилась только камера.

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Фото, видео: REUTERS/Stephen Lam, 5-tv.ru

Дизайнер студии Aidem Алексей Титяев в беседе с 5-tv.ru раскритиковал новые iPhone 11. По его словам, у представленных на презентации моделях смартфонов, по сути, обновилась только камера. Исходя из этого, устройствам не стоит уделять внимания и, тем более, покупать их.

«Прошлогодняя презентация Apple в плане „железа“ была намного интереснее. Еще тогда Apple дала понять, что обновлять значительно свое устройство она будет намного реже: раз в три — четыре года, и будет дольше поддерживать старые. Поэтому мы увидели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в которых обновилась только камера. В общем-то особого внимания на них сейчас обращать, и тем более уж покупать, не стоит», — заявил Алексей Титяев.

Новые iPhone — 11, 11 Pro и 11 Pro Max были представлены публике 10 сентября в рамках презентации, прошедшей на территории кампуса Apple в Купертино. Новинки компании-производителя будут доступны покупателям начиная с 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперт оценил представленные Apple новые iPhonе.

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