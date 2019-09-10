Видео: Эксперт оценил новые iPhonе, которые представила компания Apple

Компания Apple в ходе презентации, состоявшейся 10 сентября на территории кампуса в калифорнийском Купертино, представила публике новые iPhone — 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщает ресурс BuzzFeed.

Новый iPhone 11 оснащен дополнительной широкоугольной камерой разрешением 12 мегапикселей. Благодаря режиму Night Mode качество снимков, сделанных в темноте, можно значительно повысить. Также опционально доступен двукратный оптический зум.

Камера способна снимать видео разрешением 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила режим замедленной съемки.

Новинка от Apple оснащена дисплеем Liquid Retina, имеющим диагональ 6,1 дюйма. Производитель утверждает, что аккумуляторная батарея iPhone 11 сможет прослужить на час дольше по сравнению с iPhone XR. Смартфон будет доступен для покупателей в шести цветах. Цена новинки составит 699 долларов.

iPhone 11 Pro получил третью камеру с телеобъективом и новый дисплей — Super Retina XDR. Модель представлена в четырех цветах. Помимо этого, доступна версия с увеличенной диагональю экрана — 6,5 дюймов — 11 Pro Max.

«Начинка» новых моделей смартфонов от Apple также подверглась обновлению. Все три модели получили, по словам производителя, самый быстрый в истории гаджетов процессор А13, который способен выполнять более триллиона операций в секунду. В компании-разработчике утверждают, что iPhone 11 Pro сможет проработать без подзарядки на четыре часа дольше модели XS.

iPhone 11 Pro Max, в свою очередь, «протянет» на пять часов дольше, чем смартфон XS Max. Цены обеих моделей будет начинаться от 999 и 1099 долларов соответственно. Новинки от Apple будут доступны для покупателей начиная с 20 сентября.

Twitter @tomsguide

Видеоблогер Илья Корнейчук, комментируя представленные новинки, в беседе с 5-tv.ru отметил, что если у пользователя стоит задача подчеркнуть свой статус, то это именно тот случай.

«Отличаются новые iPhone от старых по дизайну и это будет заметно. Если для вас iPhone это способ показать достаток или свой статус, то это тот самый момент, когда действительно будет видно — у вас самый последний iPhone или не самый последний iPhone. Именно в этом фишка новых 11-х iPhone. Вот это вот дизайнерское решение, когда камеры вписаны в суперэллипс сзади, оно может быть сделано для создания эффекта новизны. Чтобы дизайн нового iPhone отличался от предыдущих и от других телефонов», — сказал Илья Корнейчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone.