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  4. Видео: Полчища навозных мух атакуют жителей Челябинской области

Видео: Полчища навозных мух атакуют жителей Челябинской области

, 9:28 Эфирная новость 26

Люди обвиняют в нашествии паразитов одно из соседних предприятий и уже обратились за помощью к местным властям.

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Фото, видео: TASS/UIG, 5-tv.ru

В зону бедствия превратился один из поселков в Челябинской области. Там настоящая экологическая катастрофа из-за нашествия мух. Такого количества насекомых в регионе не видели никогда. Люди вынуждены закрывать окна, и опрыскивать дом химикатами. Но даже такие меры не помогают. Корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Свечкарева разбиралась в причинах бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок. Ученые обнаружили на Черноморском побережье виды комаров, которые изначально проживали в Египте и Юго-Восточной Азии.

 

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