Видео: Полчища навозных мух атакуют жителей Челябинской области

В зону бедствия превратился один из поселков в Челябинской области. Там настоящая экологическая катастрофа из-за нашествия мух. Такого количества насекомых в регионе не видели никогда. Люди вынуждены закрывать окна, и опрыскивать дом химикатами. Но даже такие меры не помогают. Корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Свечкарева разбиралась в причинах бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россиянам грозит риск эпидемии смертельных лихорадок. Ученые обнаружили на Черноморском побережье виды комаров, которые изначально проживали в Египте и Юго-Восточной Азии.