Спиннер или электробритва? В сети высмеяли новый iPhone 11 Pro

Новые смартфоны от американской корпорации Apple, которые были презентованы 10 сентября, публику поразить не смогли. iPhone 11 многие поклонники марки, уже назвали чуть ли не самым крупным провалом за всю историю компании.

В топовой комплектации гаджет будет стоить около 90 тысяч рублей, при этом какими-то кардинальными новшествами он не блещет. По сравнению с предыдущими моделями у него изменилась разве что тыловая камера. На самой дорогой версии — их целых три. В остальном же — ничего особенного.

«Прошлогодняя презентация Apple в плане „железа“ была намного интереснее. Еще тогда Apple дала понять, что обновлять значительно свое устройство она будет намного реже: раз в три — четыре года, и будет дольше поддерживать старые. Поэтому мы увидели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в которых обновилась только камера. В общем-то особого внимания на них сейчас обращать, и тем более уж покупать, не стоит», — заявил Алексей Титяев.

Спорный дизайн уже стал объектом для насмешек. iPhone 11 Pro сравнивают со спиннером, мужской бритвой, электроплитой и даже с покемоном Пикачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперт оценил представленные Apple новые iPhonе.