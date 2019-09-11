«Я этим горжусь!»: Десятилетнюю дочь Витаса пригласили сняться в кино в Китае

Некогда популярный в России певец Витас признается, что в Китае пользуется большой популярностью. Его члены семьи не стали исключением. Десятилетняя дочь исполнителя Алла пользуется бешеным успехом в Поднебесной, сообщает Starhit.
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!
По словам Витаса, девочку даже пригласили сняться в фильме.
«
Певец выразил уверенность, что его дочь Аллу ждет большое будущее. При этом Витас не стал вдаваться в подробности поступившего предложения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Витас раскритиковал новую шутку Харламова.