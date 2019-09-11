«Я этим горжусь!»: Десятилетнюю дочь Витаса пригласили сняться в кино в Китае

Некогда популярный в России певец Витас признается, что в Китае пользуется большой популярностью. Его члены семьи не стали исключением. Десятилетняя дочь исполнителя Алла пользуется бешеным успехом в Поднебесной, сообщает Starhit.

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По словам Витаса, девочку даже пригласили сняться в фильме.

« Алла очень популярна в Китае — ездит вместе со мной на концерты. Три недели назад выступали на стадионе перед 25 тысячами зрителей. Рвали на части! Я этим горжусь! Ее уже пригласили сниматься в китайском кино », — сказал Витас.

Певец выразил уверенность, что его дочь Аллу ждет большое будущее. При этом Витас не стал вдаваться в подробности поступившего предложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Витас раскритиковал новую шутку Харламова.