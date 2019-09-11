Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Если не сейчас, то когда? Воздух изобилует возможностями, которые помогут воплотить ваши мечты в реальность. Будьте креативными, Раки. Дайте себе разрешение на визуализацию. Знание того, что вам предлагают, поможет вам действовать вовремя. Хороший способ контролировать ваш рост — вести дневник с мечтами, стремлениями и целями.

То, что когда-то было центром вашей Вселенной, теперь может показаться тусклым и незначительным. Шторм достиг своей цели, Близнецы. Путь был очищен для вас, чтобы начать все сначала. Чтобы идти по этой дороге, вы должны оставить прошлое позади. Усваивайте уроки, которые вам преподают. Продолжайте действовать исходя из высшей мудрости, а не из страха.

Вселенная предлагает вам дары финансовой безопасности, стабильности и устойчивого роста. Надежность — это сверхдержава, которая делает вас привлекательными для правильных возможностей. Научите своего внутреннего быка, когда-то оставаться на месте, а когда-то и брать на себя ответственность. Максимальное использование активной энергии, окружающей вас в это время, продвинет вас на несколько шагов вперед в игре. Также звезды рекомендуют Тельцам развивать сильную трудовую этику. Это поможет людям доверять вам большую ответственность.

Ваше будущее многообещающее, Овны. Поверьте, то, что Вселенная предлагает вам прямо сейчас — это гигантская чаша благословений, способная помочь вам наладить жизнь, которую вы хотите создать для себя. Пусть любовь продолжает оставаться секретным ингредиентом, Овны. Ингредиент, который наполняет вас радостью и мотивацией каждый раз, когда вы чувствуете, что теряете смысл.

Если не сейчас, то когда, Раки? Воздух изобилует возможностями, которые помогут воплотить ваши мечты в реальность. Рыбы, сегодня наступает время замедления и присутствия. Подключайтесь к космическим потокам вдохновения. Львы, вы именно там, где вам нужно быть, поэтому делайте то, что вам предназначено. Поверьте, что вы будете вознаграждены справедливо за ваши усилия.

Лев — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Какое прекрасное чувство быть в гармонии с собой, не так ли, Львы. Сейчас вы именно там, где вам нужно быть, поэтому делайте то, что вам предназначено. Поверьте, что вы будете вознаграждены справедливо за ваши усилия. Получите большое вознаграждение, которое вы заслуживаете. Помните, это ваш шанс выиграть игру. Позвольте себе погрузиться во многие радости жизни, помня о долгосрочных целях.

Космический совет: верьте, что вы будете справедливо вознаграждены за ваши усилия.

Дева — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Сегодня вам предстоит осознать, что вы достигли одной из своих целей. Вы обошли своих соперников. Однако не стоит останавливаться. Впереди длинный путь, помните о своих долгосрочных планах. Вам необходимо взять на себя ответственность за воплощение своих грандиозных идей в реальности. Помните, что не все, с кем вы работаете, будут такими же целеустремленными и мотивированными, как вы. Не принимайте это на свой счет, чтобы не оказаться в зоне военных действий.

Космический совет: реализуйте грандиозные планы.

Весы — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы посеяли. Пришло время сделать паузу, чтобы все спокойно проанализировать, а не действовать. Задумайтесь, какие сферы своей жизни вы игнорировали? Каких целей вам необходимо достичь? И что вам нужно в себе усовершенствовать? Звезды рекомендуют вам перезагрузиться, Весы. Для некоторых наступает лучший период для пополнения в семействе. Отпустите ваше представление о том, как выглядит производительность. Вместо этого медленно двигайтесь в состояние Инь и позвольте себе соблазниться блестящими идеями.

Космический совет: проверьте свой прогресс и внесите соответствующие изменения.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Скорпионы, пришло время посмотреть, чего вы достигли и насладиться плодами своего успеха. Однако Вселенная взывает к вашему внутреннему «я», чтобы сохранить все, что вы накопили, стоит быть щедрым. Жадность и скупость еще никого не доводила до добра. И дело даже не в деньгах. Поделитесь эмоциями, знаниями или полезными знакомствами с теми, кто помог вам достичь вершины горы.

Космический совет: пришло время насладиться богатством.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Ваша текущая энергия напоминает историю, которая приключилась с великим скандинавским богом Одином. Он целых девять дней висел на Мировом Древе, чтобы обрести мудрость и понимание. Конечно, звезды не предлагают вам экспериментировать с чем-то экстремальным. Однако вы можете сделать что-то, что приблизит вас к обретению великих знаний. Сегодня вам удастся лучше понять свой жизненный путь, Вселенная говорит, что вы обретете смелость, необходимую для позитивных перемен.

Космический совет: обретите мудрость.

Козерог — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Козероги, сегодня вам нужно сосредоточиться на том, что действительно важно, и приложить все усилия для решения проблем. Может быть вам стоит подумать о расширении команды, чтобы снять с себя непосильную нагрузку? Найдите единомышленников, Козероги! Если вам удастся постичь искусство распределения обязанностей в коллективе, то вы сможете не только обрести внутреннюю гармонию, но и раскроете потенциал вашего внутреннего босса. Космический совет: учитесь распределять обязанности.

Водолей — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Пришло время отдохнуть, Водолеи. Отпустите идею о том, как выглядит производительность. Важно понять, что некоторые вещи вполне могут происходить сами по себе без вашего участия. Не нужно взваливать на себя ношу, которую вы не в состоянии тащить. Откройте секрет восстановления душевного равновесия и станьте самой творческой версией себя. Ваши интуитивные способности сегодня также выходят на первый план. Действуйте!

Космический совет: сделайте паузу!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 11 сентября

Рыбы, сегодня наступает время замедления и присутствия. Подключайтесь к космическим потокам вдохновения. Осознайте баланс между «деланием» и «бытием». Это обещает изменить вашу жизнь к лучшему. Также наступает время исцеления, прощения и нанесения бальзама на старые раны. Освободите место для света.

Космический совет: примите потоки высших сил!