Российские универсальные десантные корабли будут строить в Керчи

Два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут построены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, их закладка произойдет в мае будущего года.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе „Залив“ в Керчи в 2020 году», — сказал собеседник агентства.

Сообщается также, что головной корабль должен войти в состав ВМФ России «до завершения текущей госпрограммы вооружения», а значит, до начала 2028 года. Сейчас разработка техпроекта находится уже на финальной стадии и в ближайшие месяцы планируется подписать контракт с заводом.

Предполагается, что УДК будут иметь доковую камеру для десантных катеров и смогут нести борту больше десяти вертолетов разных классов.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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