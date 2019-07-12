Чем удивляет в 2019 году Международный военно-морской салон в Петербурге

Редкая картина. На морском вокзале Петербурга — не круизные лайнеры, а военные корабли. Настоящая «звезда» военно-морского салона — малый ракетный корабль «Мытищи» проекта «Каракурт». При достаточно скромных размерах — 67 метров в длину и 11 в ширину, это грозная боевая единица.

«На небольшую площадь металла живого находится большое количество вооружения. И вооружения современного, которое позволяет наносить очень ощутимые удары по противнику. Сравнивают с небольшим паучком „Каракурт“, которого укусы смертельны. Нам это название морякам нравится», — рассказывает помощник капитана малого ракетного корабля «Мытищи» Денис Мучинский.

Если «Мытищи» защищают наши границы на Балтике, «Серпухов» — на южных рубежах. Именно он нес боевой дежурство у берегов Сирии. Воружение корабля представлено универсальными артиллерийскими установками, а наверху — ударная палуба: восемь шахт ракетного комплекса «Калибр».

Снимать ударную палубу вблизи — нельзя, это уже вопросы секретности. Перед входом на корвет «Стойкий» — посторонние даже сдают телефоны. Главное оружие здесь — крылатые ракеты «Уран». По классификации НАТО — Switchblade — «выкидной нож». Очень меткое сравнение.

В водной части экспозиции представлен самый большой военный корабль на воздушной подушке и новейший боевой фрегат «Адмирал Касатонов».

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Петербург стал родиной военно-морского салона в 2003 году по праву — это и морская столица страны, и город корабелов.

«За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей. Четыре новых заложили и три сдали заказчикам. Санкт-Петербургский судостроительный кластер восстребован, обладает самыми передовыми технологиями и не только строит корабли, но и поставляет оборудование и передовые системы», — заявил на форуме глава Петербурга Александр Беглов.

Военно-морскую технику и технологии на салоне представляют 20 стран мира и более 40 предприятий страны. Например, ярко-оранжевый беспилотник может ходить без экипажа в радиусе пятидесяти километров.

А представленный на форуме перехватчик предназначен для скоростной доставки десантно-штурмовых групп. Буквально летает по воде со скоростью 110 километров в час. Даже при достаточно сильном волнении в заливе или на море — до пяти баллов — экипаж внутри будет чувствовать вполне комфортно. В этом помогут специальные эргономичный кресла.

Среди новинок — создание спасательной системы для подводников. На стадии разработки — специальный глубоководный аппарат на 20 человек. Он полностью оборудован всеми системами жизнеобеспечения.

«Барокамеры такого объема и диаметра создавались в СССР и России единицы. Поэтому создание сегодня такого образца — это можно считать, что это новый образец», — поясняет руководитель группы водолазных специалистов компании-разработчика Анатолий Храмов.

Управление всеми системами жизнеобеспечения барокамеры управляется с пульта. Здесь имеются все системы обеспечения подачи сжатого воздуха в барокамеру, клапаны понижения давления. Для того чтобы контролировать давление имеются монометры, которые показывают под каким давлением находятся спасенные подводники

Военно-морской салон — официально стартовал в четверг, 11 июля. По традиции первые два дня на площадках будут работать делегации-участники. А в выходные увидеть премьеры салона смогут петербуржцы и гости Северной столицы.