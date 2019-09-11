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  4. Российские сварщики превзошли всех на международном конкурсе

Российские сварщики превзошли всех на международном конкурсе

, 14:14 25

Россияне завоевали больше всех медалей на Arc Cup International Welding Competition и заполучили «Кубок дуги».

Фото: mos-gaz.ru

Конкурс сварщиков Arc Cup стартовал в китайском Ланфане 5 сентября. Сборная России состояла из 19 человек. Они были отобраны Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС). Россиянам противостояли 408 лучших специалистов из девяти стран мира. По итогам соревнований сборная России победила в общекомандном медальном зачете и завоевала «Кубок дуги».

Московский сварщик Александр Тихонов стал двукратным чемпионом мира. Он победил в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем». Два года назад Александр стал победителем в этой же номинации на Arc Cup в Шанхае.

«Так совпало, что мы выступали 8 сентября, в тот день, когда наша столица праздновала свое 872-летие. На протяжении всех соревнований мы чувствовали поддержку москвичей, знали, что на Родине болеют за нас», — цитирует Тихонова «Российская газета». 33-летний специалист «Мосгаза» посвятил победу Дню столицы.

Гендиректор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев сказал, что сварщики достойно представили Москву на соревнованиях в Китае. Участие в подобных конкурсах не только позволяет специалистам продемонстрировать свой профессионализм, но и узнать что-то новое от зарубежных коллег.

Как сообщал 5-tv.ru, 23 августа в столице Татарстана стартовал чемпионат мира по профессионально мастерству WorldSkills Kazan. В нем приняли участие молодые профессионалы из 63 стран мира.

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