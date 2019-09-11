Первый атомный контейнеровоз везет в Санкт-Петербург рыбу

В Санкт-Петербурге ожидают прибытие первого в мире атомного контейнеровоза «Севморпуть». Сейчас судно находится в Норвежском море, по графику должно прибыть в порт уже в конце этой недели. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительным расчетам, чтобы преодолеть расстояние от Петропавловска-Камчатского до Финского залива (это около 12 тысяч километров), контейнеровозу понадобится чуть более двух недель. Стало известно, что «Севморпуть» везет в Северную столицу 204 контейнера рыбы, а также другие грузы.

Как ранее писал 5-tv.ru, крупный европейский грузоперевозчик отказался от использования Северного морского пути ссылаясь на экологические риски.