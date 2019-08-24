Крупный французский грузоперевозчик отказался от использования Севморпути

Глава одной из крупнейших французских компаний по контейнерным грузоперевозкам CMA CGM Родольф Сааде сообщил, что перевозчик отказывается от использования Северного морского пути и других арктических маршрутов.

Соответствующее заявление руководитель компании сделал в пятницу, 23 августа, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предпринимателями. Переговоры состоялись в преддверии саммита G7, пишет издание Le Figaro.

По словам Сааде, решение организации объясняется ее курсом «н а защиту окружающей среды и мирового биоразнообразия », вопреки конкурентным преимуществам транспортных коридоров в Арктике, пишет «Экономика сегодня». Отмечается, что CMA CGM работает над использованием новых, экологически безопасных источников энергии для своих судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Париже разразился скандал после разгона акции экологов.