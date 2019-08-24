Крупный французский грузоперевозчик отказался от использования Севморпути

Глава одной из крупнейших французских компаний по контейнерным грузоперевозкам CMA CGM Родольф Сааде сообщил, что перевозчик отказывается от использования Северного морского пути и других арктических маршрутов.
Соответствующее заявление руководитель компании сделал в пятницу, 23 августа, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и предпринимателями. Переговоры состоялись в преддверии саммита G7, пишет издание Le Figaro.
По словам Сааде, решение организации объясняется ее курсом «н
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