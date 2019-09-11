Гонщик Шумахер пришел в сознание

Германский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике. Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на работников больницы. По информации одной из медсестер медицинского учреждения, спортсмен уже находится в сознании. Однако официального комментария из клиники относительно здоровья автогонщика пока не последовало.

Михаэль Шумахер находится в коме с 2013 года. 29 декабря он получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах. Спортсмен споткнулся о камень, который был незаметен под снегом и разбил голову о выступ скалы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шумахера перевели в в отделение сердечно-сосудистой хирургии клиники имени Жоржа Помпиду, где его лечением будет заниматься профессор Филипп Менаше.