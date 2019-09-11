  1. Пятый канал
  4. Гонщик Шумахер пришел в сознание

Гонщик Шумахер пришел в сознание

, 17:31 Видео 15

Информацию о самочувствии спортсмена передала одна из медсестер парижской клиники, куда он был переведен накануне.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst, Reuters

Германский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике. Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на работников больницы. По информации одной из медсестер медицинского учреждения, спортсмен уже находится в сознании. Однако официального комментария из клиники относительно здоровья автогонщика пока не последовало.

Михаэль Шумахер находится в коме с 2013 года. 29 декабря он получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах. Спортсмен споткнулся о камень, который был незаметен под снегом и разбил голову о выступ скалы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шумахера перевели в в отделение сердечно-сосудистой хирургии клиники имени Жоржа Помпиду, где его лечением будет заниматься профессор Филипп Менаше.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +10°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

17:35
Фильмы осени, которые вы обязательно посмотрите
17:31
Гонщик Шумахер пришел в сознание
17:23
Дело об убийстве «короля шансона» Михаила Круга отправят в архив
17:15
В Армении нашли тело российского военного с порезами
17:08
Первый атомный контейнеровоз везет в Санкт-Петербург рыбу
16:58
Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери после автокатастрофы

Сейчас читают

Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург
«Красавица растет» — Алла Пугачева похвасталась единственной внучкой
Британский генерал призвал готовиться к новой «Большой игре» с Россией

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев