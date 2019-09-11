Адвокат фигурантов дела «Седьмой студии» прокомментировал решение суда

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, вернул в прокуратуру дело по обвинению в мошенничестве Кирилла Серебренникова, подозреваемого в незаконной деятельности при реализации «Седьмой студией» проекта «Платформа», а также отменил подписку о невыезде самому режиссеру и другим фигурантам дела: Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому.

Адвокат Итина Юрий Лысенко прокомментировал решение суда, отметив, что оно было вынесено справедливо. По словам правозащитника, в обвинительном заключении должны были быть изложены обстоятельства совершения преступления, в то время как в действительности в нем отсутствовали данные, указывающие, в чем именно заключалась противоправных действий.

«В постановлении прозвучало о том, что обвинительное заключение не соответствует закону, а это значит, что невозможно вынести законный обоснованный приговор <.> В самом начале, еще когда процесс начинался, мои коллеги и я заявляли о возвращении дела тогда еще, так как обвинения не конкретизируются», — пояснил юрист.

Лысенко добавил, что обвинения с фигурантов дела на данный момент не сняты, и расследование продолжается. Тем не менее, «положительные сдвиги» уже заметны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой весной также было возвращено в прокуратуру на доследование.