Кириллу Серебренникову отменили меру пресечения

Всеем фигурантам дела «Седьмой студии» отменили меры пресечения.

В частности, суд прекратил в среду, 11 сентября, разбирательство по делу режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве. По ходатайству и по собственной инициативе дело возвращается в прокуратуру в связи с тем, что в обвинительном заключении отсутствуют данные, указывающие, в чем именно заключалась противоправность действий.

После чего мера пресечения в виде подписки о невыезде Серебренникову была отменена.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой весной также было возвращено в прокуратуру на доследование.