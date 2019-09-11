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  4. Кириллу Серебренникову отменили меру пресечения

Кириллу Серебренникову отменили меру пресечения

, 16:42 Срочная новость 76

По ходатайству и по собственной инициативе суд возвращает дело в прокуратуру.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Всеем фигурантам дела «Седьмой студии» отменили меры пресечения.

В частности, суд прекратил в среду, 11 сентября, разбирательство по делу режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве. По ходатайству и по собственной инициативе дело возвращается в прокуратуру в связи с тем, что в обвинительном заключении отсутствуют данные, указывающие, в чем именно заключалась противоправность действий.

После чего мера пресечения в виде подписки о невыезде Серебренникову была отменена.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой весной также было возвращено в прокуратуру на доследование.

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